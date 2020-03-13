Фото: ИА «Башинформ» Стали известны результаты анализов госпитализированной с подозрением на коронавирус уфимки Фото: ИА «Башинформ»

Жительница Уфы 12 марта попала в Республиканскую клиническую больницу №2 с подозрением на коронавирус. Как сообщалось ранее, женщина, вернувшаяся недавно из Австрии, пожаловалась на плохое самочувствие.

Сегодня на экстренном брифинге в агентстве «Башинформ» проинформировал о результатах анализов, взятых для установления причины недомогания горожанки. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что результаты отрицательные — женщина коронавирусом не болеет.