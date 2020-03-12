Фото: Ксения Калинина В Минздраве Башкирии прокомментировали госпитализацию уфимки с подозрением на коронавирус Фото: Ксения Калинина

В Республиканскую клиническую больницу №2 12 марта обратилась жительница Уфы. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии, женщина жаловалась на плохое самочувствие.

«В анамнезе у нее поездка в Австрию. В связи с этим были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, связанные с профилактикой коронавируса. В настоящее время находится под наблюдением специалистов», — сообщила руководитель пресс-службы министерства Светлана Кускарбекова.

На время обработки медицинское учреждение было закрыто, но сейчас работает и принимает пациентов в обычном режиме.