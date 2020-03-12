Фото: Гульфия Акулова В Башкирии депутат признался в отстреле лося Фото: Гульфия Акулова

Прокуратура Гафурийского района Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего депутата Ташбукановского сельсовета по статье «незаконная охота с причинением крупного ущерба».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в сентябре 2019 года мужчина с тремя друзьями на двух автомобилях выехали в лес поохотиться. Приехав на место, они оставили машины и пошли в лес охотиться.

Обвиняемый, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, увидел проходящего рядом лося и выстрелил в него из гладкоствольного охотничьего ружья модели ТОЗ-БМ.

«В ходе расследования уголовного дела прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании причиненного ущерба животному миру в размере 240 тысяч рублей. Обвиняемый признал свою вину и полностью возместил ущерб», — сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Как информировало агентство «Башинформ», в Дуванском районе Башкирии 7 марта инспектор Минэкологии РБ в ходе рейда по охотничьим угодьям возле реки Юрюзань на снегу заметил следы и пятна крови. Оказалось, что охотники незаконно отстрелили трех лосей. Ущерб, нанесенный животному миру, составил 880 тысяч рублей.