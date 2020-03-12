«Инспектор заметил пятна крови на снегу»: в Башкирии охотники незаконно убили трех лосей

В Дуванском районе Башкирии 7 марта инспектор Минэкологии РБ в ходе рейда по охотничьим угодьям возле реки Юрюзань на снегу заметил следы и пятна крови. Оказалось, что охотники незаконно отстреливали лосей около бывшей деревни Собакино, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Примерно в трех километрах от реки найден снегоход «Буран» и место незаконной добычи трех лосей. Ущерб, нанесенный животному миру, составил 880 тысяч рублей», — пояснил главный специалист-эксперт Месягутовской службы по охране животного мира Минэкологии РБ Рим Аюпов.

С места отстрела были изъяты снегоход, фрагменты шкур, голов и копыт. У жителей деревни Потаповки и Калмаш конфисковали два мешка мяса лося, незаконно хранящийся мелкокалиберный карабин ТОЗ, охотничье ружье 12 калибра и патроны.

Сейчас ведутся следственные мероприятия.