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От чего умирают в Башкирии - статистика

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

От чего умирают в Башкирии - статистика Фото: Олег Яровиков

В Башкирии по-прежнему остается высокой доля умерших от болезней системы кровообращения, а также злокачественных и доброкачественных новообразований — 41,8% и 14,7% за 2019 год соответственно, сообщили статистики республики.

Из 49 195 умерших жителей республики 20 550 человек умерли от болезней системы кровообращения. 7 251 человек умерли из-за новообразований, 3 945 человек — от внешних причин, включая ДТП, отравление алкоголем, самоубийства и убийства.

На болезни органов дыхания в прошлом году пришлось 2 983 смерти, на болезни органов пищеварения — 2 520, инфекционные и паразитарные болезни — 878 смертей.

Для сравнения: в 2018 году умерло 50 440 жителей Башкирии. Причиной смерти 22 919 из них стали болезни системы кровообращения, 7 453 — новообразования.

Как сообщало агентство «Башинформ», к началу 2020 года численность постоянного населения Башкирии составила 4037,8 тысячи человек. По сравнению с 1 января 2019-го она уменьшилась на 13,2 тысячи человек.

Галина Бахшиева
Теги: убыль населения
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