Мэрия Уфы ответила на коллективные обращения активистов против строительства дельфинария

Администрация Уфы предоставила ответ на коллективное обращение общественников с 4240 подписями против строительства объекта с использованием дельфинов в любых целях в Уфе. Как сообщают активисты, в официальном ответе отмечается, что сейчас проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Маршала Жукова, Баязита Бикбая, Сипайловская, Озерная, Косогорная, разрабатывается и размещение дельфинария или океанариума не предусмотрено. В ответе дополнительно сообщается, что разрешения на строительство объекта для содержания дельфинов не выдавалось и обращений о выдаче такого разрешения с приложением документов не поступало.

На запрос об итогах публичных слушаний 15 ноября 2019 года, выписке из протокола общественных слушаний и методе «дельфинотерапия» активистке Евгении Коноваловой мэрия ответила, что концепция создания экоцентра не разработана и не определены виды его деятельности, поэтому «ответить на вопрос о видах дельфинов при проведении дельфинотерапии и предоставлении выписки не предоставляется возможным».

«Мы будем писать новое обращение в администрацию и прокуратуру, пока нам не ответят по существу. Также мы обратились к членам Совета при главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества», — прокомментировала ИА «Башинформ» Евгения Коновалова.

﻿Ранее СМИ писали, ссылаясь на анонимные источники, что от строительства дельфинария власти отказались. Агентству «Башинформ» в администрации Уфы сообщили, что возможность строительства научного эко-центра образования и абилитации рассматривается. На вопрос — планирует ли «инвестор сохранить в проекте заявленные ранее инфраструктуру для содержания и публичных демонстрации выступлений дельфинов, а также создание океанариума» мэрия сообщила, что «о каких-то цифрах, параметрах и бизнес-планах говорить рано, на данном этапе ведется обсуждение с инвестором об изменении проекта полностью».

Между тем, 6 февраля это коллективное обращение с живыми подписями передали в Приемную Президента РФ Главному федеральному инспектору по РБ Михаилу Закомалдину. 7 февраля обращение послали в Москву председателю комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову.

Петиция на Сhange.org собрала уже более 89 тысяч подписей. В прошлом году осенью живых подписей члены инициативной группы собрали 2347 подписей.

О строительстве дельфинария в Уфе стало известно в сентябре прошлого года. Компания «Водный мир» вынесла на «Инвестчас» в городской администрации свой проект океанариума с наличием дельфинария. Администрация города проект одобрила, дав соответствующие поручения по его реализации. 15 ноября в Уфе прошли слушания по объекту на том же месте, но уже под названием «центр абилитации с «дельфинотерапией» для детей с ограниченными возможностями, мнения горожан разделились на ﻿«за», «против», «за с условиями». Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал публичные слушания и высказался о возможной встрече общественников, выступающих против, с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным. 27 ноября в администрации Уфы активисты встретились с властями. Мэр города сообщил, что центр нужен, а с какой «начинкой» — нужно дополнительно дорабатывать. Между тем, Минздрав Башкирии подтвердил недоказанность ﻿дельфинотерапии как метода реабилитационной помощи детям. В декабре 2019 года стало известно, что власти больше не будут проводить дополнительные публичные обсуждения по центру с дельфинами.