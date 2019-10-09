Фото: ИА «Башинформ» Власти Уфы встретились с активистами - противниками строительства в городе дельфинария Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Представители инициативной группы, выступающей против строительства в Уфе дельфинария, встретились с главой администрации Октябрьского района города Сергеем Плотниковым.

Активисты передали на рассмотрение в районную администрацию официальное обращение граждан с просьбой приостановить строительство дельфинария. Под письмом стоят подписи 1774 уфимцев. Активисты сообщили агентству «Башинформ», что противников строительства намного больше, просто не все успели подписать документы. Напомним, петиция против строительства собрала уже более 61 тысячи подписей.

«Как мы поняли, утвержденного проекта строительства еще нет, ответ власти на наше обращение дадут в течение 30 дней. Обращение граждан мы передадим также в администрацию города и в администрацию главы Башкирии Радия Хабирова», — комментирует активистка Евгения Коновалова.

В качестве альтернативы активисты предлагают рассмотреть строительство 3D-океанариума или любого другого образовательного или спортивного объекта. Активисты подчеркивают, что хотят выйти на конструктивный диалог с властями и инвестором, и предлагают устроить круглый стол с приглашенными экспертами, чтобы обсудить вопрос предметно.

Похожая ситуация со строительством дельфинария сложилась в Волгограде. Из-за технических причин в Краснооктябрьском районе невозможна реконструкция бассейна. Как пишет «Волгоградская правда.ру», появилось инвестиционное предложение о создании там дельфинария. В Сети многие жители города высказались против такого решения. Активисты создали петицию, которую подписали уже сотни волгоградцев.

Ранее «Башинформ» сообщал, что во время слушаний по благоустройству парка «Кашкадан» уфимцы затронули тему возможного строительства океанариума в непосредственной близости от парка. На слушания пришло много людей, которые аргументированно высказались против строительства дельфинария. Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников пообещал не игнорировать мнение граждан, выступающих против строительства этого объекта.