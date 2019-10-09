Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.86 ↑

EUR 71.23 ↓

9 октября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Власти Уфы встретились с активистами - противниками строительства в городе дельфинария

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Власти Уфы встретились с активистами - противниками строительства в городе дельфинария Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Представители инициативной группы, выступающей против строительства в Уфе дельфинария, встретились с главой администрации Октябрьского района города Сергеем Плотниковым.

Активисты передали на рассмотрение в районную администрацию официальное обращение граждан с просьбой приостановить строительство дельфинария. Под письмом стоят подписи 1774 уфимцев. Активисты сообщили агентству «Башинформ», что противников строительства намного больше, просто не все успели подписать документы. Напомним, петиция против строительства собрала уже более 61 тысячи подписей.

«Как мы поняли, утвержденного проекта строительства еще нет, ответ власти на наше обращение дадут в течение 30 дней. Обращение граждан мы передадим также в администрацию города и в администрацию главы Башкирии Радия Хабирова», — комментирует активистка Евгения Коновалова.
В качестве альтернативы активисты предлагают рассмотреть строительство 3D-океанариума или любого другого образовательного или спортивного объекта. Активисты подчеркивают, что хотят выйти на конструктивный диалог с властями и инвестором, и предлагают устроить круглый стол с приглашенными экспертами, чтобы обсудить вопрос предметно.

Похожая ситуация со строительством дельфинария сложилась в Волгограде. Из-за технических причин в Краснооктябрьском районе невозможна реконструкция бассейна. Как пишет «Волгоградская правда.ру», появилось инвестиционное предложение о создании там дельфинария. В Сети многие жители города высказались против такого решения. Активисты создали петицию, которую подписали уже сотни волгоградцев.

Ранее «Башинформ» сообщал, что во время слушаний по благоустройству парка «Кашкадан» уфимцы затронули тему возможного строительства океанариума в непосредственной близости от парка. На слушания пришло много людей, которые аргументированно высказались против строительства дельфинария. Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников пообещал не игнорировать мнение граждан, выступающих против строительства этого объекта.

Теги: дельфинарий, океанариум, петиция, обращения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стали известны новые подробности гибели жительницы Уфы на массажном столе в Москве
В одном из медицинских центров Москвы летом этого года с 29-летней жительницей Уфы Элиной произошел трагический случай. Девушка скончалась прямо на масс
Уфимские блогеры выяснят, что выгоднее в большом городе - такси или своя машина
Сервис заказа такси «Везёт» запускает медийный проект, чтобы сравнить плюсы и минусы использования такси и личного автомобиля в Уфе. Участие в проект
В Уфе побит температурный рекорд 16-летней давности
На метеостанции Уфа-Дёма днем 7 октября был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По информации Башгидрометцентра, температура воздуха повыс
В Уфе и Чишмах состоится экологическая акция по посадке зеленоградских кедров
Экологическая акция по посадке кедров состоится одновременно на десяти площадках Уфы и в Чишминском районе Башкирии 9 октября. Как сообщила организатор
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть