Фото: Олег Яровиков Из-за обильного снегопада в Уфу ограничили въезд грузовиков Фото: Олег Яровиков

В связи с обильным снегопадом вводится временное ограничение въезда в Уфу грузового транспорта, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

В связи с ухудшением погодных условий и сильного снегопада 18 февраля, с 17.00 до 21.00 часов, в Уфу временно ограничен въезд грузового транспорта на автомобильных дорогах общего пользования по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

Ранее МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение и объявило о приближении снежной бури.