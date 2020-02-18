Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о снежной «буре» Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях. По данным синоптиков, в отдельных районах республики с 18 на 19 февраля ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Прогнозируется облачная погода. Мокрый снег, дождь со снегом, ночью в отдельных районах метель. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +3,-2. На автодорогах местами ухудшение видимости до 500 метров и менее.

В Уфе также ожидается облачная погода. Мокрый снег, дождь со снегом, местами гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2, днем +1,+3.

По данным шкалы Бофорта, порывам ветра до 17-20 м/с соответствует такой ветровой режим, как «Буря». При таком природном явлении ломаются ветки деревьев.