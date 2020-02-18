Фото: Станислав Шахов Новый глава Белорецкого района пообещал построить в городе мост аналогичный старинному Фото: Станислав Шахов

Недавно назначенный врио главы Белорецкого района Андрей Иванюта пообещал жителям, что в ближайшее время в Правительстве Башкортостана поднимет вопрос строительства нового моста в городе с аналогичным дизайном. Он встретился с общественниками Белорецка, которые озабочены дальнейшей судьбой старинной деревянной пешеходной переправы через реку Белую. Мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году Белорецким металлургическим комбинатом и долгие годы являвшийся визитной карточкой города Белорецка, рухнул прошлым летом. Сегодня он находится в аварийном состоянии и, согласно независимой экспертизе, признан неремонтопригодным.

﻿«Конечно, памятники истории не должны разрушаться, — обозначил свою позицию Андрей Иванюта. — Нужно приложить все усилия для сохранения достопримечательности. Сейчас же следует приступить к разборке моста, а элементы конструкций законсервировать».

По словам руководителя единой дежурно-диспетчерской службы района Антона Локоцкова, необходимо как можно быстрее начинать разборку переправы: «Лед становится тоньше, весной, при сходе льда, прогнивший мост может «поплыть» и создать угрозу работе гидроузла Белорецкого пруда, что может привести к серьёзным последствиям».

Андрей Иванюта призвал белорецких общественников объединиться и проработать все возможные варианты поиска источников финансирования строительства нового моста.

Лидер движения по сохранению памятника Мария Бородавкина подытожила, что, наконец, понимание между администрацией района и общественниками достигнуто. «Теперь нужно вместе работать над восстановлением моста», добавила она. Как сообщало агентство «Башинформ», мосту через Белорецкий пруд длиной 552 метра более 80 лет. Раньше он служил переправой для рабочих Белорецкого металлургического комбината, позже стал местом прогулок и точкой притяжения приезжающих туристов. С годами деревянная переправа пришла в аварийное состояние, этим летом мост рухнул﻿. Порядка 60% конструкций разрушилось, это представляет угрозу жизни и здоровья людей. Руководство города ввиду отсутствия функционала моста и в целях безопасности приняло решение о его демонтаже﻿﻿, но многие белоречане были против﻿﻿. Неравнодушные горожане создали инициативную группу, чтобы поднять вопрос о недопустимости демонтажа моста, поскольку он представляет для жителей города историческую и культурную ценность. 20 ноября активисты, ратующие за сохранение объекта,встречались с представителями Института развития городов Башкортостана﻿﻿. По итогам встречи были рассмотрены два сценария развития событий — как полное, так и частичное восстановление моста. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации﻿ и организовать работы по реконструкции моста.