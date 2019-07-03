В Белорецке обрушился самый длинный деревянный мост в России

Фото: Белорецк Оnline, isilgan.ru, Алия Султанова



Фото: Белорецк Оnline, isilgan.ru, Алия Султанова

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Белорецке разрушилась одна из главных городских достопримечательностей — мост через местный пруд, имеющий славу самого длинного деревянного моста в стране. Очевидцы выкладывают в соцсетях фото обрушившегося перехода, на фоне которого в 70-х снималась одна из сцен культового советского сериала «Вечный зов».

Как сообщается на портале isilgan.ru, мост протяженностью 550 м был построен в 30-х годах прошлого века и долгое время был на балансе БМК, который поддерживал его в исправном состоянии. Далее сложилась ситуация, что мост стал бесхозным, не принадлежа ни комбинату, ни муниципалитету. В последние годы власти запретили выходить на мост из-за его аварийного состояния. Как сообщала два года назад ГТРК «Башкортостан», на ремонт моста требовалось 30 млн руб., на снос – 4 млн руб..