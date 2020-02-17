Фото: ИА «Башинформ» Названа причина смены курса самолета Уфа - Пхукет Фото: ИА «Башинформ»

Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») объяснила причину вынужденной посадки в Москве самолета «Боинг-777», выполнявшего рейс Уфа — Пхукет. По официальным сообщениям, экипаж получил сигнал датчика об открытии багажного отсека.

«Сработала индикация в Уфе. Поскольку он с полными баками был, соответственно, нужно было выжигать топливо над Уфой. Возникала проблема с рабочим временем экипажа. Решили прилететь в Москву», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что инцидент с самолетом произошел в ночь на 17 февраля.