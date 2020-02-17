Фото: ИА «Башинформ» Самолет из Уфы вместо Пхукета приземлился в Москве Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня ночью из аэропорта «Уфа» вылетел самолет, который прямым рейсом должен был долететь до тайского острова Пхукет. Однако «Боинг-777» авиакомпании «Северный ветер» совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево».

По словам руководителя пресс-службы уфимского аэропорта Татьяны Ризван, это верное планирование со стороны центра управления полетов авиакомпании, направить воздушное в базовый аэропорт, где есть резервные воздушные суда, ремонтная база, сменный экипаж.

«Что из перечисленного потребовалось данному воздушному судну, точно неизвестно. У экипажа выходила норма рабочего времени, а в авиации с этим жестко. И в случае приземления в Уфе задержка была бы длительной», — уточнила специалист.

Из Москвы вылет рейса N4 2505 назначен на 11.00 по уфимскому времени.