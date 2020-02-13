Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.04 ↓

EUR 68.78 ↑

13 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Белорецком районе Башкирии назначен новый глава администрации

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Белорецком районе Башкирии назначен новый глава администрации Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня, 13 февраля, Владислав Миронов сложил свои полномочия главы Белорецкого района Башкирии. Депутаты местного совета назначили исполняющим обязанности главы администрации муниципалитета Андрея Иванюту, который накануне досрочно прекратил депутатские полномочия в Госсобрании республики.

«Считаю, что в Белорецком районе происходит плановая ротация, условия которой ещё в прошлогоднем Послании определил Глава республики Радий Хабиров — нахождение на должности главы муниципалитета не более двух сроков подряд. Надеюсь, что потенциал Владислава Миронова пригодится на новом месте работы. Думаю, что Андрей Иванюта, назначенный на сессии депутатов врио главы, сможет дать новый импульс развитию района и продолжит начатые преобразования. Андрей Иванович имеет богатый управленческий опыт, являлся министром молодежной политики и спорта, автором проекта «Здоровое поколение — сильный регион», депутатом Госсобрания именно от Белорецкого района, глубоко знает проблемы данной территории и надеюсь сможет их эффективно решать», — прокомментировал кадровые изменения руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Теги: кадровые назначения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Как жителям Башкирии получить сельскую ипотеку под 0,1%
С января этого года у всех жителей Башкирии появилась возможность взять в ипотеку дом или квартиру в сельской местности под минимально низкий процент –
Салават Хамидуллин: «Глава республики поставил передо мной масштабные задачи»
В последнее время вокруг известного ученого-историка Башкортостана, публициста и кандидата исторических наук Салавата Хамидуллина ходили слухи о якобы е
В Уфе установлена личность найденного мертвого мужчины с фотографией женщины
Найдены родственники погибшего в Уфе мужчины. Его тело полицейские обнаружили в лесу на улице Лесунова в середине декабря 2019 года. С тех пор стражи пор
НКО Башкирии смогут подать заявки по 10 направлениям на общую сумму 140 млн рублей
Некоммерческие организации Башкирии смогут подать конкурсные заявки на получение грантов по 10 направлениям. Это «Наука и образование», «Социальная подде
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть