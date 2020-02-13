В Белорецком районе Башкирии назначен новый глава администрации

Сегодня, 13 февраля, Владислав Миронов сложил свои полномочия главы Белорецкого района Башкирии. Депутаты местного совета назначили исполняющим обязанности главы администрации муниципалитета Андрея Иванюту, который накануне досрочно прекратил депутатские полномочия в Госсобрании республики.

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