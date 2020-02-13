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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Андрей Иванюта сложил с себя полномочия

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Андрей Иванюта сложил с себя полномочия Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Депутат Государственного Собрания — Курултая Башкирии от партии «Единая Россия» Андрей Иванюта добровольно сложил с себя полномочия работника парламента. Соответствующее постановление подписал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

«Поскольку Андрей Иванюта был избран по единому республиканскому округу, процедура дополнительных выборов не предусмотрена. Решение о передаче мандата будет приниматься на партийном уровне в «Единой России», — объяснил спикер башкирского парламента.

Андрей Иванюта в Госсобрании Башкирии занимал пост зампредседателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. С 2012 по 2018 годы возглавлял региональное министерство молодежной политики и спорта.

Бывшему народному избраннику прочат должность главы Белорецкого района Башкирии. О новом месте работы Андрея Иванюты должно быть объявлено в ближайшее время.

Теги: Госсобрание РБ, Андрей Иванюта
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