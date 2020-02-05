Семья с 10 детьми спустя 12 лет прописалась в Башкирии и получила положенные льготы

Фото: из архива семьи Шабалиных









Фото: из архива семьи Шабалиных

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии многодетная семья с 10 детьми спустя 12 лет получила долгожданную прописку и, наконец, сможет воспользоваться положенными по закону мерами соцподдержки.

Семья Шабалиных в 2008 году переехала из Екатеринбурга в Давлеканово, отчаявшись там получить жилье по очереди как нуждающиеся. В Башкирию они приехали на родину главы семейства Вячеслава, тогда у них было только трое детей. Семья всегда мечтала о большом доме, в Давлеканово купили старенький домик на средства маткапитала. Позже соорудили просторный пристрой к дому, ремонт продолжается и по сей день.

Здесь родились остальные дети. Последний десятый ребенок — малышка Устинья — появилась на свет год назад в Уфе, сообщал ранее «Башинформ».

В семье Шабалиных — 5 девочек и 5 мальчиков. 18-летний Данил собирается в армию, 15-летняя Варвара — спортсменка, призер республики по рукопашному бою. 10-летний Арсений занимается вокалом, Пелагея и Василиса — младшеклассники. Далее идут шестилетний Ярослав, пятилетняя Ульяна, трехлетний Тимофей, двухлетний Савелий и маленькая Устинья. По словам многодетной мамы, дети для них с мужем — большое счастье, и любые трудности они стараются преодолевать сообща.

Семья прописалась в Башкирии временно, чтобы не потерять место в очереди на жилье в Екатеринбурге. Поэтому Шабалины были вынуждены оставаться в стороне от некоторых льгот, положенных многодетным в республике.

С рождением 10 ребенка в семье началась череда проблем. Большое количество беременностей и родов пошатнули здоровье многодетной мамы, Светлана долго лежала в больницах. Кроме того, младшая родилась с патологией глаза. Летом, после визита в семью Радия Хабирова дочку удалось тщательно обследовать, но, к сожалению, профессора развели руками — зрение в глазу пропадает. Сейчас Устинью лечит остеопат, с его помощью удается выправить косоглазие и сохранить глаз.

Из-за многочленных трат на лечение и лекарства семья влезла в долги. Недавно узнав о их проблемах, Фонд поддержки многодетных семей «Два крыла» решил помочь Шабалиным, объявив сбор средств.

В декабре прошлого года, Светлана и Вячеслав приняли решение прописаться и остаться в республике.

﻿«И началась белая полоса в жизни, — рассказала «Башинформу» многодетная мама. — Нам подтвердили все положенные выплаты: как малоимущей семье, пособие на детей до 1,5 и до 3 лет. Более того, 2 февраля, в мой день рождения пришел ответ, что нашей семье одобрили положенную единовременную выплату в 600 тысяч рублей из регионального бюджета на покупку автомобиля. Я теперь точно поняла, что мы с мужем приняли правильное решение, когда решили остаться в Башкирии. Нашим детям будет хорошо здесь жить, добиваться успехов и строить будущее!».