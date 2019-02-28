В роддоме Башкирии приняли женщину с 10-ми родами только после обращения к Радию Хабирову

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В роддоме Башкирии приняли женщину, готовящуюся рожать 10-го по счету ребенка, только после обращения к Радию Хабирову.

40-летняя Светлана Шабалина, мать 9 детей приехала из Давлеканово в Уфу и обратилась в роддом Республиканской клинической больницы. Срок беременности уже подходил к концу, и женщина решила рожать именно в этой клинике — здесь появился на свет предыдущий ребенок, врачам РКБ она доверяла больше. К тому же, именно здесь женщина стояла на учете с диагнозом «сахарный диабет». Медики по показаниям принимать ее не стали, якобы согласно маршрутизации роженица может обратиться в роддом №4.

﻿«Возвращаться домой не было смысла, все-таки уже 37-я неделя беременности. Тогда от безысходности решила написать «ВКонтакте» нашему главе Радию Хабирову. На мой комментарий под одним из постов сразу же отреагировали, позвонили, и на следующий же день я уже была РКБ, где и родила», — рассказала агентству «Башинформ» многодетная мама.

Малышка Устинья стала 10-ребенком в семье. Теперь в семье девочек и мальчиков поровну — по пять. 17-летний Данил учится в железнодорожном техникуме, 14-летняя Варвара — спортсменка, призер РБ по рукопашному бою. 9-летний Арсений занимается вокалом, 8-летняя Пелагея — первоклассница, 7-летняя Василиса скоро пойдет в школу. Далее идут 5-летний Ярослав, 4-летняя Ульяна, 2-летний Тимофей, годовалый Савелий и, наконец, новорожденная Устинья. На самый частый и популярный вопрос: «Планируете ли еще детей?» Светлана однозначно не отвечает. По словам многодетной мамы, дети для них с мужем — большое счастье, и любые трудности они стараются преодолевать сообща.

В 2008 году семья вынужденно уехала из Екатеринбурга, здесь они не могли купить подходящее жилье, жили в комнате в коммуналке, уже много лет стоят в очереди как нуждающиеся на получение жилья, но до сих пор получить от государства заветные квадратные метры не удается. В Башкирию Шабалины приехали на родину главы семейства, тогда у них было только трое детей. Семья всегда мечтала о большом доме, в Давлеканово купили старенький домик на средства маткапитала. Чуть позже, объявив сбор средств и собрав деньги, они соорудили просторный пристрой к дому.

Теперь каждому есть место, девочки и мальчики живут в отдельных комнатах, во дворе обустроили детскую площадку. Сажают огород, держат кур, в будущем планируют купить бычка и гусей.

﻿«Трудности возникают и довольно часто, в основном по причине того, что все мы прописаны в Екатеринбурге, а здесь прописка временная, — говорит Светлана Шабалина. –-Бывает, остаемся в стороне от льгот, но терять место в очереди на жилье по истечении стольких лет все-таки не хочется. Продолжаем ждать, но и уезжать из Давлеканово тоже не хотим».

Светлана Алексеевна занимается не только воспитанием детей, но и ведёт благотворительную деятельность. Несколько лет назад они вместе с Натальей Шундеевой создали социальный склад «Тепло Горячих Сердец» — уже несколько лет они принимают от населения ненужные добротные вещи — одежду, технику, мебель, приводят в порядок и раздают нуждающимся.

﻿«Были попытки оформить домашний детский сад, но комиссия отказала, сославшись на отсутствие условий. Теперь, конечно, в доме есть канализация и другие условия, но программа уже не действует, сказали мне в администрации. Предлагают оформить ИП и открыть частный детский сад, но мне этот вариант не подходит, — добавила Светлана. — Муж трудится на двух работах, таксует, подрабатывает на стройке, но официального устройства у него нет, поэтому с семьи снимается статус малоимущих. Много раз обращались в администрацию с просьбой поддержки в стройке, в покупке скотины, но бесполезно».