Фото: Ксения Калинина В Уфе отменен рейс самолета, выкатившегося на пределы взлетной полосы Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе отменен рейс самолета, выкатившегося на пределы взлетной полосы. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа».

«Рейс отменён авиакомпанией по технической причине. Будет выполняться 5 февраля в 08.05 по местному времени. Предварительное время задержки 24 часа 55 минут», — сообщила руководитель пресс-службы столичного авиаузла Татьяна Ризван.

Авиакомпания предоставила пассажирам прохладительные напитки. Также планируется предоставление горячего питания и гостиниц.

Как информировало агентство «Башинформ», рано утром 4 февраля самолет авиакомпании «Победа» в момент разворота на торце искусственной взлётно-посадочной полосы краем основной правой стойки шасси выкатился за ее пределы перед занятием исполнительного старта.

Воздушное судно выполняло рейс DP-436 по маршруту «Уфа-Внуково». На борту находились шесть членов экипажа и 183 пассажира. Воздушное судно было отбуксировано к месту стоянки силами служб аэропорта.