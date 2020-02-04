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В Уфе самолет с пассажирами авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетной полосы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе самолет с пассажирами авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетной полосы Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкирии рано утром 4 февраля самолет авиакомпании «Победа» в момент разворота на торце искусственной взлётно-посадочной полосы краем основной правой стойки шасси выкатился за ее пределы перед занятием исполнительного старта.

Воздушное судно выполняло рейс DP-436 по маршруту «Уфа-Внуково». На борту находились шесть членов экипажа и 183 пассажира.

«Воздушное судно отбуксировано к месту стоянки силами служб аэропорта, с пассажирами работают представители авиакомпании, Задержка на вылет данного рейса составит 2 часа 50 минут до 10.00 часов. Аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на приём и выпуск самолетов», — прокомментировали инцидент в пресс-службе столичного авиаузла.

Теги: самолет
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