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Стали известны самые распространенные причины смерти среди жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Стали известны самые распространенные причины смерти среди жителей Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Госкомстат республики обнародовал данные за январь-ноябрь прошлого года, из которых следует, что темпы естественной убыли населения увеличились более чем в два раза за год по сравнению с 2018 годом.

За 2019 естественная убыль составила 6454 человек, когда за 2018 год — 3056 человек.

Самая распространенная причина смерти — болезни системы кровообращения (42,2%) и злокачественные и доброкачественные новообразования (14,6%).

В 2019 году из-за болезней сердца и системы кровообращения в регионе скончались 19 029 человек. За аналогичный период в 2018 году умерли 20 716 человек. 6595 человек умерли из-за новообразований. 2267 человек умерло из-за болезней органов пищеварения, 2722 — дыхания, 807 — от инфекционных и паразитарных болезней. 3526 человек скончались от внешних причин: 704 совершили суицид, 457 погибли в дорожно-транспортных происшествиях, 139 были убиты, а 81 — умерли из-за отравления алкоголем.

Показатель смертности в Башкирии снизился. В 2019 году не стало 45 144 человека, а в 2018 умерли 46 466 человек.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Росстат опубликовал данные по убыли населения в российских регионах. Приволжский федеральный округ занял первое место в рейтинге с наибольшей убылью населения.

Теги: Башстат, убыль населения
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