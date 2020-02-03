Фото: ИА «Башинформ» Приволжский федеральный округ стал лидером в рейтинге регионов по убыли населения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Росстат опубликовал данные по убыли населения в российских регионах. Приволжский федеральный округ занял первое место в рейтинге с наибольшей убылью населения, сообщает «Российская Газета».

По предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.).

Наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе (62,0 тыс.), Центральном (61,4 тыс. чел), Южном (11,6 тыс. чел), Уральском (10,4 тыс. чел) и Северо-Западном федеральном округе (5,2 тыс.). А среди регионов-лидеров: наибольший рост в Московской области (88 тыс.), Москве (77,2 тыс.), Тюменской области (31,8 тыс.).

Регионы с самой низкой смертностью за 2019: ХМАО, Дагестан, ЯНАО, Чечня.

Самая высокая смертность зафиксирована в Псковской, Тверской, Новгородской, Тульской области.