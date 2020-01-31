Фото: ИА «Башинформ» Стали известны результаты обследования троих туристов, прилетевших из Китая в Уфу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В уфимскую инфекционную клиническую больницу №4 с температурой были госпитализированы три пассажира, которые вернулись из Китая 27 января рейсом Санья-Уфа. Как информировало агентство «Башинформ», за медицинской помощью они обратились на следующий день, 28 января.

«К медикам обратились трое, вернее у двухлетнего ребенка была повышенная температура, с ним была мама. Их госпитализировали и еще одного мужчину. Но температура немного превышает 37 градусов, что нехарактерно для нового коронавируса, при котором температура обычно 39», — сказал ранее начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов.

У всех троих был отобран материал и направлен в Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор» (г. Новосибирск). Только спустя несколько суток стали известны результаты исследования.

«У всех троих результаты отрицательные. Новый коронавирус 2019-nCoV не выделен», — сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Башкирии Анастасия Кучимова.

Она также добавила, что накануне в Уфу прилетел еще один борт с пассажирами из Китая. Прибывших проверили с помощью тепловизора — людей с повышенной температурой тела выявлено не было. Возможно, что кто-то из прилетевших из Саньи обратится в медучреждения позже, как это было в двух предыдущих случаях.

Тем временем, в Башкирии продолжается проведение противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.