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29 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе обсудили проект поправок в Конституцию России

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

29 января в конференц-зале агентства «Башинформ» Общественная палата республики организовала круглый стол по обсуждению положений Послания Федеральному Собранию Российской Федерации и законодательных инициатив Президента РФ Владимира Путина по изменению Конституции.

В нем приняли участие члены и эксперты Общественной палаты РБ, Общественной палаты России, представители Госсобрания — Курултая РБ, представители республиканских органов исполнительной власти и общественных советов, ОНФ в РБ, ученые, политологи, общественность.

Напомним, что в Послании Федеральному собранию президент предложил внести ряд поправок в Конституцию и вынести их на голосование граждан. В нескольких субъектах предстоящие изменения уже рассмотрели и сформулировали предложения.

В числе озвученных общественниками Башкирии предложений — увеличение пособия по безработице, увеличение возраста для депутатов Госдумы, возвращение государственной идеологии, нравственной цензуры.

Эксперт аппарата Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Анна Швабауэр, принимавшая участие в обсуждении, отметила важность внесения в Конституцию пункта о защите традиционных духовно-нравственных ценностей:

﻿«Пока мы в Конституции не закрепим защиту наших традиционных духовно-нравственных семейных ценностей, нам будет сложно бороться с навязыванием с запада деструктивных антиценностей. Сейчас мы видим как идет агрессивное лоббирование закона о профилактике семейного насилия, который не выдерживает никакой критики, и это лишь один из примеров. В связи с этим мы предлагаем статью 71 Конституции дополнить пунктом, что в ведении Российской Федерации находится установление основ государственной семейной политики в целях защиты традиционных семейных ценностей и брака как союза мужчины и женщины».
Как сообщает Общественная палата республики, все предложения общественности региона, касающиеся поправок в Конституцию, до конца недели будут собраны и направлены в Общественную палату России.

Желающие могут направлять свои рекомендации в резолюцию на электронную почту ОП РБ oprb2011@mail.ru до 30 января 2020 года.

Теги: поправки, Конституция
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