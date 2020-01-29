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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Повышение МРОТ увеличит безработицу - общественник Башкирии о поправках в Конституцию РФ

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Повышение МРОТ увеличит безработицу - общественник Башкирии о поправках в Конституцию РФ Фото: Валерий Шахов

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Зампредседателя Общественной палаты Башкортостана, член комиссии СПЧ при главе РБ Олег Галин высказался о рисках готовящихся поправок в статью 75 Конституции Российской Федерации, касающуюся положений, устанавливающих минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

﻿«Говоря об обратной стороне данного изменения в Конституцию, по моему мнению, эта норма повлечет за собой увеличение безработицы, а также увеличение серых зарплат, привлечение работников без оформления трудовых договоров. И как следствие все это будет влиять на размеры пенсий и так далее, — отметил общественник. -Также, если мы говорим об увеличении норм, то нужно увеличивать и пособие по безработице. Люди безработные — не все тунеядцы, некоторые не могут работать в силу здоровья. Нужно принять это во внимание».
Кроме этого, представитель Общественной палаты не согласился с требованиями по возрасту для членов Федерального собрания. Согласно поправкам, членом Совета Федерации сможет стать россиянин от 30 лет и старше, для депутатов Госдумы возрастной ценз остается прежним — от 21 года. Олег Галин предложил поднять эту планку хотя бы до 25 лет:

﻿«Человеку 21 год, он, как правило, учится в институте и какой из него может быть депутат. Думаю, это не совсем верно. И предлагаю внести обязательный критерий — значительное участие гражданина в общественно-политической жизни страны».
Также им было предложено повысить возрастной ценз судей — с 25 до 30 лет.

﻿«Стаж юридической работы для судьи должен быть не менее 10 лет. Здесь опыт очень важен, ведь судья это как хирург, одна ошибка — и чья-то жизнь под откос», — сказал Галин.

Теги: МРОТ, поправки в Конституцию
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