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29 января Среда

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Госпитализированы пять авиапассажиров, прилетевших из Китая в Уфу

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Госпитализированы пять авиапассажиров, прилетевших из Китая в Уфу Фото: Ксения Калинина

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане на сегодняшний день случаев заболевания новым коронавирусом нет, но с температурой были госпитализированы пять авиапассажиров, прилетевших из Китая в Уфу. Об этом на встрече с журналистами 29 января сообщил начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов.

По его словам, 23 января в Уфу прилетел самолёт из Китая, у девяти человек была повышенная температура. После тщательного осмотра опасения не подтвердились. Как сообщалось ранее, уже 24 января в инфекционную больницу Уфы доставили двух пассажиров этого борта — ребёнка и взрослого — с повышенной температурой. Результаты исследования новый коронавирус не подтвердили.

Еще один борт из Китая в Уфу прилетел 27 января. На следующий день были госпитализированы мать с двухлетним ребёнком и ещё один мужчина с подозрением на инфекционное заболевание. У них был отобран биологический материал и отправлен на исследование в лаборатории. Пока результаты неизвестны.

По данным Роспотребнадзора, сейчас ни одного случая заболевания новым коронавирусом в Башкирии зафиксировано не было.

Теги: Роспотребнадзор РБ, вирусы, коронавирус
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