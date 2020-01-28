Фото: ИА «Башинформ» Уфимка об обстановке в Китае с коронавирусом: «Новый год встречали в масках» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимка Наталья Кривошеева, которая долгое время живет и работает в Пекине, поделилась с агентством «Башинформ» об обстановке в Китае в связи с распространением коронавируса. Девушка отметила, что сейчас в стране так называемый «период вымирания» — китайский Новый год.

«Поэтому когда в новостях показывают пустой Пекин или Шанхай — это очень забавно, они во время китайского Нового года всегда пустые, если это и связано с вирусом, то в малой степени, — объясняет Наталья. — Не думаю, что китайцы сильно заморачиваются терминологией, но в реальности у них действует то, что я бы назвала «кейсовое право». Проблемы решаются без теории на практике, методом проб и ошибок, как только что-то случается. Они не думают и не планируют годами, а доделывают и дорабатывают на практике, в процессе. Поначалу, как и ко всему, к вирусу отнеслись «на отвали», потому что подступали праздники, Новый год, который в Китае тоже празднуют и он официально выходной день, а почти сразу за ним китайский Новый год. Китайцы к нему готовятся заранее, как к Рождеству в Европе или Новому году в России».

По словам уфимки, поначалу в КНР вирусу не придали особого значения и дали ему распространиться, так как в новогодние праздники идут массовые передвижения по стране.

«В связи с этим почва для распространения была благодатная, лечили традиционно, по-китайски «пейте больше горячей воды», тут почти все так лечат, — говорит Наталья Кривошеева. — Когда стало понятно, что вода не помогает, а вирус уже разлетелся по всей стране, меры приняли сразу и по максимуму».

Сейчас на всех станциях метро стоят люди в белых костюмах с термометрами. Входящим в подземку измеряют температуру. На улицах почти все ходят в масках.

«В общем и целом ситуация не особо приятная, но зомби пока по улицам не ходят, по расписанию работают магазины, метро, автобусы, кафе, рестораны. Многое закрыто в связи с тем, что официальные праздники продлятся до 3 февраля. То есть 3-го откроются госучреждения, многие отдыхают 2-3 недели, кто-то месяц. Пока все спокойно и никакой паники не ощущается, но это просто время такое, все самое «веселое» должно начаться на этой неделе, когда приезжие начнут возвращаться в мегаполисы на работу. Уже сейчас известно, что во многих компаниях, а также школьникам продлили каникулы до 17-го февраля, дошкольникам — до 2-го марта, никаких официальных законов принято не было», — комментирует уфимка.

Также в мессенджерах распространяется много фейковой информации, за которую будут наказывать. Например, в одном вбросе говорилось, что нельзя есть бананы, потому что в них все зло.

«Еще была более угрожающая версия: все крупные города будут опрыскивать химией с самолетов. Сейчас больше всего обсуждается случай с женщиной, которая улетела во Францию, зная, что у нее вирус. Непонятно только, как она обошла все системы контроля и термометры», — задается вопросом Наталья.

Также в Пекине ходят слухи, что закроют аэропорты в крупных городах. Но пока все работает, а людей с подозрением на коронавирус тут же изолируют от общества.

От коронавируса, который обнаружили в Китае в конце 2019 года, погибли более 100 человек. Официальными носителями вируса считаются более 4,5 тысячи человек. Агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Уфе двух авиапассажиров госпитализировали с подозрением на новый вирус, но диагноз не подтвердился.