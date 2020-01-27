Фото: ИА «Башинформ» Из Уфы отменен рейс на китайский остров Хайнань из-за распространения коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Туроператор «Тез Тур» отменил вылет рейса из Уфы в южнокитайский город Санья. Причиной называют вспышку коронавируса.

«27 января 2020 года рейс 9741 авиакомпании iFly отменен. По вопросам возврата или переноса туров просим обращаться по месту приобретения турпутевок», — уточняется на сайте уфимского аэропорта.

По данным РИА Новости, на китайском курорте сегодня закрыты все туристические точки и достопримечательности. О возобновлении администрация провинции Хайнань обещает сообщить дополнительно.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в аэропорту «Уфа» всех прилетающих проверяют с помощью тепловизора.

О вспышке коронавируса власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения в конце 2019 года. Первый заразившийся был обнаружен в городе Ухань, где проживают 11 млн человек. Сегодня вся провинция закрыта на карантин. По последним данным, известно о почти трех тысячах заболевших, более 80 погибших и одном вылечившемся.

В Ростуризме напомнили, что туристы могут отказаться от путевок в Китай без опасений: туроператоры обязаны вернуть все средства.