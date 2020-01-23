Фото: ИА «Башинформ» В аэропорту Уфы в связи со вспышкой смертельного коронавируса усилен санитарный контроль Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В аэропорту Уфы в связи с распространением смертельного коронавируса на территории Китайской Народной Республики усилен санитарно-карантинный контроль.

«Все международные рейсы проверяются специалистами Роспотребнадзора. Более тщательный осмотр организован на бортах, прибывающих из Китая. После прибытия самолета у пассажиров уточняется самочувствие, тепловизором замеряется температура тела. В случае, если есть жалобы на недомогание, пассажиров проводят в медпункт, где врач ставит предварительный диагноз. В случае тяжелого состояния, на скорой отправляют в больницу», — пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Башкирии Анастасия Кучимова.

В прошлом году в Уфу прибыли 18 пассажиров с температурой: у них была ОРВИ и кишечная инфекция, одна пассажирка страдала от аллергии.

Отказов от поездок в Китай из-за вспышки смертельного вируса пока не наблюдается.

Как сообщает директор туристического агентства «Калина-тур» Татьяна Рихтер, жители Башкирии не отказываются от поездок, несмотря на сообщения СМИ об инфекции.

«Те, кто улетал в Китай, благополучно вернулись домой», — сказала Татьяна Рихтер.

Из аэропорта Уфы, согласно расписанию на официальном сайте, в китайскую Санью отправляется два рейса в неделю — по понедельникам и четвергам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 570 человек.

Ранее стало известно о 554 случаях в 27 регионах страны. Погибли 17 жителей. По уточненным данным, 95 инфицированных находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тысячи человек, все они помещены на карантин.

Согласно опубликованной статистике, большинство заболевших зарегистрированы в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, откуда началось распространение эпидемии. Первый случай был выявлен на территории граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Администрация южного острова Хайнань тоже объявила о регистрации четырех инфицированных, три из которых — жители Уханя.

По утверждению специалистов, вирус с инкубационным периодом в две недели распространяется прежде всего воздушно-капельным путем, однако первоисточником, судя по анализу компетентных госорганов, стали дикие животные.

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах — Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему).

Выявлены симптомы, напоминающие пневмонию, в Сингапуре и на Филиппинах.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Башкирии, ежегодно более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики приезжает в Российскую Федерацию, примерно столько же наших сограждан посещает Китай.

Специалисты рекомендуют заранее планировать свои поездки при посещении КНР и временно воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Российским туристам, выезжающим в КНР, рекомендовано соблюдать меры предосторожности: при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; использовать средства защиты органов дыхания (маски); мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения; при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.