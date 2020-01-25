Фото: администрация Уфы В Уфе начали восстанавливать дом, где произошел взрыв газа Фото: администрация Уфы

УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В доме, где ранним утром произошел взрыв газа, начали восстановительные работы. К зданию на улице Пекинской, 16 приехал мэр Уфы Ульфат Мустафин. Глава столичной администрации пообещал людям контролировать процесс ремонта.

«Буду приезжать и смотреть как продвигается процесс восстановления. Жители не останутся без помощи. Никаких угроз для них нет. Сейчас идет выбор подрядной организации и подъезд будет полностью разобран до подоконников первого этажа. После завершения восстановительных работ будет решаться вопрос замены кровли многоквартирного дома. Жителей в беде не оставим», — сказал глава мэрии.

Ремонт дома начали 24 января. На эти цели городу понадобится порядка 6 млн рублей. Пострадавшими жителями работают спасатели Управления гражданской защиты Уфы, помогают переносить вещи. 12 жильцам первого подъезда предложили переехать в Центр размещения пострадавших.