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В Уфе восстановят разрушенный взрывом газа подъезд дома, на это потребуется 6 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе восстановят разрушенный взрывом газа подъезд дома, на это потребуется 6 млн рублей Фото: автор

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Подъезд дома №16 на улице Пекинской в Уфе, где произошел взрыв газа, намерены полностью восстановить, сообщил сегодня на оперативном совещании заместитель главы администрации города Аскат Хайруллин. На это потребуется порядка 6 млн рублей.

Как сообщал «Башинформ», 15 января ранним утром в квартире №3 на втором этаже в первом подъезде двухэтажного жилого дома 1958 года постройки произошел хлопок газовоздушной смеси, вследствие чего обрушились потолочные и межкомнатные перекрытия помещений. Пострадали трое человек: 32-летний жилец квартиры, где произошел взрыв, а также его соседи — 37-летняя женщина, на нее упала плита стены и ее 15-летний сын, он получил перелом ноги. Больше всех пострадал мужчина, у него обожжено 60% тела. Его состояние продолжает оставаться тяжелым, сообщают медики.

﻿«В результате обследования установлено, что ряд конструкций находится в аварийном состоянии. Это касается наружных стен, перекрытий 3 и 4 квартиры, стен лестничной клетки. В ограниченном работоспособном состоянии находятся стены квартиры №1 и перекрытия над квартирами 1 и 2, стропильные системы над квартирами 3 и 4», — доложил заместитель мэра.
Предлагается выполнить демонтаж аварийных и ограниченно работоспособных конструкций, возвести их заново.

Цена восстановительных работ — 5 млн 700 тысяч рублей.

Глава администрации столицы Ульфат Мустафин поручил в ускоренном темпе начать восстановительные работы. «Людей надо быстрее переселять», — добавил мэр.

Сразу после взрыва жители дома рассказывали корреспонденту «Башинформа», что дом еще до происшествия разваливался буквально на глазах. ﻿«Трещины в доме уже давно. Сколько мы ходили в ЖЭУ, просим ремонт, говорят, что денег нет. Крыша постоянно течет, ремонт делаем за свой счет, трубы постоянно засоряются», — описывали проблемы жители дома.

Теги: взрыв газа
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