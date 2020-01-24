Фото: Соцсети Экс-депутат Госдумы от Башкирии: Проект борьбы с абортами может привести к росту сиротства Фото: Соцсети

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Бывший депутат Государственной Думы от Башкирии Салия Мурзабаева критично отреагировала на новый проект «Подари жизнь». Ныне член президиума Всемирного курултая башкир, куратор комиссии Исполкома ВКБ по вопросам демографии, здравоохранения и семьи считает, что премирование медиков за сохраненную беременность может привести к социальному сиротству.

«Каждая беременность должна быть желанной и планируемой. Осознанное родительство, просвещение семейным ценностям — согласна, крайне важно и необходимо, нужно работать с молодыми, вступающими в брак, до планирования деторождения, а не при наступившей беременности, — отмечает эксперт. — Репродуктивное здоровье лиц детородного возраста на сегодня таково, что требует оздоровления до планирования беременности под наблюдением врачей. Вот чем должны заниматься Центры планирования семьи и женские консультации. Путь, выбранный чиновниками, считаю, приведет к росту социального сиротства, криминальным абортам и ухудшению показателей, в частности, младенческой смертности».

«Оказание психологической помощи, безусловно, необходимо совершенствовать, но порядок ее оказания и оценка ее эффективности не регламентированы законодательством. Поспешное решение может привести к непредвиденным последствиям. И чем обосновано участие представителей конфессий? Мы живём в светском государстве. Планируете в штатном расписании женских консультаций священников? Лицензия для консультирования есть у них? Отвечать за результаты будет врач после их собеседования с беременной?» — задается вопросами член президиума ВКБ.

Мурзабаева считает, что этот проект должен обсуждаться с участием общественности.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в проекте программы «Подари жизнь» предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере 5 млн рублей до 2024 года. Эти средства пойдут на премии акушерам-гинекологам, которые отговорят женщину от аборта.