Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.95 ↑

EUR 68.68 ↓

24 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Экс-депутат Госдумы от Башкирии: Проект борьбы с абортами может привести к росту сиротства

ПОЛИТИКА
Фото: Соцсети

Экс-депутат Госдумы от Башкирии: Проект борьбы с абортами может привести к росту сиротства Фото: Соцсети

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Бывший депутат Государственной Думы от Башкирии Салия Мурзабаева критично отреагировала на новый проект «Подари жизнь». Ныне член президиума Всемирного курултая башкир, куратор комиссии Исполкома ВКБ по вопросам демографии, здравоохранения и семьи считает, что премирование медиков за сохраненную беременность может привести к социальному сиротству.

«Каждая беременность должна быть желанной и планируемой. Осознанное родительство, просвещение семейным ценностям — согласна, крайне важно и необходимо, нужно работать с молодыми, вступающими в брак, до планирования деторождения, а не при наступившей беременности, — отмечает эксперт. — Репродуктивное здоровье лиц детородного возраста на сегодня таково, что требует оздоровления до планирования беременности под наблюдением врачей. Вот чем должны заниматься Центры планирования семьи и женские консультации. Путь, выбранный чиновниками, считаю, приведет к росту социального сиротства, криминальным абортам и ухудшению показателей, в частности, младенческой смертности».

«Оказание психологической помощи, безусловно, необходимо совершенствовать, но порядок ее оказания и оценка ее эффективности не регламентированы законодательством. Поспешное решение может привести к непредвиденным последствиям. И чем обосновано участие представителей конфессий? Мы живём в светском государстве. Планируете в штатном расписании женских консультаций священников? Лицензия для консультирования есть у них? Отвечать за результаты будет врач после их собеседования с беременной?» — задается вопросами член президиума ВКБ.

Мурзабаева считает, что этот проект должен обсуждаться с участием общественности.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в проекте программы «Подари жизнь» предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере 5 млн рублей до 2024 года. Эти средства пойдут на премии акушерам-гинекологам, которые отговорят женщину от аборта.

Теги: Салия Мурзабаева, Госдума, аборты, социальное сиротство, Подари жизнь
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В аэропорту Уфы в связи со вспышкой смертельного коронавируса усилен санитарный контроль
В аэропорту Уфы в связи с распространением смертельного коронавируса на территории Китайской Народной Республики усилен санитарно-карантинный контроль.
В Башкортостане планируется открыть институт Почетного консула Турецкой Республики
В Башкортостане планируется открыть институт Почетного консула Турецкой Республики. Об этом на встрече с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым
В Башкирии создают инфраструктуру для утилизации ртутьсодержащих ламп и батареек
В Башкирии будет создаваться инфраструктура для утилизации ртутьсодержащих отходов и элементов питания (батареек), образующихся в результате жизнедеятел
Жителям Башкирии последний раз делают перерасчет за тепло. Что нужно об этом знать?
Неприятным сюрпризом для уфимцев стали счета за отопление, которые пришли в середине января. Вместо обычных полутора-двух тысяч рублей, которые люди обы
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть