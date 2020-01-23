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23 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии врачи могут получать пятитысячную премию, если отговорят женщину от аборта

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии разработали проект межведомственной программы по снижению уровня абортов и повышению рождаемости в республике. Действие программы «Подари жизнь» будет распространяться на 2020-2024 годы.

В частности, региональные Минздрав, Минтруд и Агентство по печати и СМИ на средства из бюджета Башкирии создадут кабинеты медико-социальной помощи в женских консультациях, на базе центров помощи женщинам, оказавшимся в трудных ситуациях, организую соцуслуги, заключат соглашения с религиозными конфессиями, запустят call-центры, создадут цикл передач и социальных роликов о сохранении беременности.

«Более 75% женщин вынуждают принять решение об аборте причины внутреннего характера. Лишь в некоторых случаях жизненная ситуация в связи с рождением ребенка действительно стала бы критической. В таких случаях просто необходима помощь квалифицированного специалиста», — говорится в проекте программы «Подари жизнь».

Ежегодно на реализацию программы планируется выделять из республиканского бюджета по 5 млн рублей. Средства, в том числе, пойдут на премии врачам-гинекологам, которые сумеют отговорить женщину от аборта — по 5 тысяч рублей на каждый случай.

«Также для полноценной работы необходимо укомплектовать материально-техническую базу создаваемых кабинетов медико-социальной помощи в женских консультациях. Общий фонд затрат на укрепление материально- технической базы составит 8 млн. рублей на весь срок действия программы», — говорится в документе.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что сегодня в Башкирии врачи первичного звена получают аналогичную премию за ранее выявление онкологического заболевания.

Теги: аборт, Минздрав, консультирование, премии врачам
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