Фото: ИА «Башинформ» Лечение одного онкопациента в Башкирии в среднем обходится ОМС в 112 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В 2020 году Башкирия по системе обязательного медицинского страхования получила 7 млрд 254 млн рублей на лечение онкозаболеваний. Это на более чем 1,5 млрд больше, чем в 2019-м. Год назад финансирование составляло около 5 млрд 600 млн рублей.

«В среднем на одного онкопациента выделены средства в сумме 112 тысяч рублей. Но это не значит, что она фиксированная. Какому-то больному необходимо пройти несколько этапов лечения на 500 тысяч, другому — на 50 тысяч», — уточнила директор территориального Фонда ОМС Башкирии Юлия Кофанова.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что в 2020 году в Башкирии ожидается открытие четырех онкологических центров.