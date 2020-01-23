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23 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Лечение одного онкопациента в Башкирии в среднем обходится ОМС в 112 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Лечение одного онкопациента в Башкирии в среднем обходится ОМС в 112 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В 2020 году Башкирия по системе обязательного медицинского страхования получила 7 млрд 254 млн рублей на лечение онкозаболеваний. Это на более чем 1,5 млрд больше, чем в 2019-м. Год назад финансирование составляло около 5 млрд 600 млн рублей.

«В среднем на одного онкопациента выделены средства в сумме 112 тысяч рублей. Но это не значит, что она фиксированная. Какому-то больному необходимо пройти несколько этапов лечения на 500 тысяч, другому — на 50 тысяч», — уточнила директор территориального Фонда ОМС Башкирии Юлия Кофанова.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что в 2020 году в Башкирии ожидается открытие четырех онкологических центров.

Теги: онкология, финансирование, ОМС
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