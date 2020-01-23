Фото: Андрей Старостин В 2020 году в Башкирии откроют четыре онкологических центра Фото: Андрей Старостин

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В текущем году в республике откроют четыре онкологических центра. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

«У нас в регионе работают центры на базе 13-й уфимской больницы, в Кумертау, Нефтекамске и Октябрьском, — уточнил глава регионального Минздрава. — Также в Стерлитамаке в конце первого квартала года планируется открытие химиотерапевтического отделения в городской больнице №1. На базе онкодиспансера будет запущен в эксплуатацию палатный поликлинический корпус».

Глава Минздрава республики признал, что сегодня есть проблема износа аппаратуры для диагностики онкозаболеваний. На данный момент износ составляет порядка 60-70%. Постепенно эта база обновляется. Также регион нуждается в компетентных кадрах. По словам Максима Забелина, сегодня не хватает 120 онкологов. В 2020 году ожидается приход 30 специалистов.

Выявляемость злокачественных опухолей в Башкирии, по словам главного врача республиканского клинического онкологического диспансера Аделя Измайлова, растет.

«Сегодня на первом месте по диагностике жители республики чаще всего страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. С учетом прогресса выявляемости онкологии, именно эти заболевания в скором времени выйдут в лидеры, — сказал главврач онкодиспансера республики. — По итогам 2019 года на 1 и 2 стадии рак обнаружен у 56,5% обследованных пациентов».

Среди причин, которые приводят к онкозаболеваниям, специалисты по-прежнему выделяют: неблагоприятную окружающую среду (экологию), питание человека, вредные привычки (курение и употребление алкоголя), генетические предрасположенности.