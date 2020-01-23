В Уфе начали устанавливать мусорные контейнеры, изготовленные осужденными
УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе начали устанавливать мусорные контейнеры, изготовленные осужденными исправительной колонии особого режима №4 в городе Салавате.
Контракты с ИК на их изготовление заключило «Спецавтохозяйство по уборке города» (САХ) Уфы.
Как сообщало агентство «Башинформ», в исправительном учреждении освоено производство сетчатых евро-контейнеров для сбора макулатуры, пластиковой тары, батареек, энергосберегающих ламп, а также евро-контейнеров для твердых коммунальных отходов, ограждений для контейнерных площадок различных размеров и конфигураций. На производстве по изготовлению контейнеров трудоустроено 35 осужденных.
«В настоящее время в столицу доставлено 300 контейнеров для раздельного сбора отходов, изготовленных осужденными: для сбора пластика, стекла и бумаги. В ближайшее время они будут установлены на контейнерных площадках Уфы. Таким образом, количество площадок с комплексным сбором отходов в городе увеличивается вдвое и достигнет 200. Кроме того, в Уфе функционируют контейнерные площадки со сбором ПЭТ тары в количестве 206 штук», — сообщили в САХ.