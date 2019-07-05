В исправительной колонии в Башкирии изготовят мусорные контейнеры на 10,5 млн рублей

Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ











Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Города и районы Башкортостана будут оснащены яркими и качественными мусорными контейнерам, сделанными осужденными. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе УФСИН по РБ, на сегодняшний день администрации Кушнаренковского района, города Салавата, а также МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы, ООО «Эко-Сити» города Салавата заключили контракты с исправительной колонией особого режима №4 на изготовление металлических мусорных контейнеров различного типа на общую сумму 10,5 млн рублей.

«Уголовно-исполнительная система республики не осталась в стороне от современных реформ, принимает активное участие в реализации федеральных программ. Сегодня производство учреждений УФСИН России по РБ позволяет на качественном уровне обустраивать площадки с мусорными контейнерами в нашей республике. Рассчитывая на спрос, мы готовы увеличить и объемы производства», — прокомментировал врио начальника республиканской пенитенциарной системы Антон Талалов.

В ИК-4 есть все необходимое для производства оборудования по резке, обработке, сварке металла и качественной покраски готовых изделий. Сборка изделия происходит методом полуавтоматической сварки. После чего изделия покрываются лакокрасочным покрытием, устойчивым к атмосферным воздействиям. На производстве по изготовлению контейнеров трудоустроено 35 осужденных.

Освоено производство сетчатых евро-контейнеров для сбора макулатуры, пластиковой тары, батареек, энергосберегающих ламп, а также евро-контейнеров для твердых коммунальных отходов, ограждений для контейнерных площадок различных размеров и конфигураций.

Справочно. Исправительная колония особого режима №4 УФСИН России по РБ образована в 1947 году. В учреждении с июля 2008 года функционирует Центр трудовой адаптации осужденных.

Основными видами деятельности являются производство металлических изделий, спецодежды, продукции заготовки и переработки древесины. В учреждении налажено основное производство по выпуску металлической бочко-тары, предназначенной для наполнения, транспортирования и хранения жидких химических продуктов, ГСМ, лакокрасочных материалов и других жидкостей.

Для нужд жилищно-коммунального хозяйства на предприятии изготавливаются элементы заборов и почтовые ящики, производятся противопожарные металлические двери, решетки для окон и дверей. Но и это не предел производственных возможностей учреждения, здесь постоянно ведутся работы по освоению новых востребованных видов выпускаемой продукции.