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16 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии введут запрет на продажу снюса несовершеннолетним

ПОЛИТИКА

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане запретят продажу так называемого снюса несовершеннолетним. Депутаты Госсобрания 30 января на своем пленарном заседании планируют внести изменения в республиканский закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, на территории Башкортостана».

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев пояснил, в республике решили не дожидаться принятия федерального закона и тем самым поставить ограничения на продажу бестабачных изделий сосательного и жевательного характера с высоким содержанием никотина. В одной порции снюса никотина в 10-20 раз больше, чем в одной сигарете.

В Башкортостане уже было зафиксировано несколько случаев отравления подростков снюсами, когда дети в тяжелом состоянии были доставлены в больницы.

«В ближайшее время будет установлена административная ответственность за нарушение данного закона. Нынешнее внесение изменений в закон предполагает распространение на продажу снюсов тех же ограничений, которые уже действуют в отношении электронных сигарет и курительных смесей. Из названия и текста закона уберут слово «курительных». Запрет продажи несовершеннолетним будет распространяться на все содержащие никотин бестабачные изделия: курительные, сосательные, жевательные, нюхательные», — отметил председатель Госсобрания Башкортостана.

Теги: Госсобрание РБ, снюсы
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