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Для ветеранов Башкирии введут новую госуслугу - персональную сиделку

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Для ветеранов Башкирии введут новую госуслугу - персональную сиделку Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уже в этом году в Башкирии введут новую государственную услугу для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны — «персональный помощник» или, по сути, персональную сиделку. Об этом на заседании президиума республиканского правительства заявила вице-премьер Ленара Иванова.

По ее словам, такая услуга необходима сейчас 69 участникам Великой Отечественной войны, проживающим в регионе.

«Да, мы предлагаем ввести в республике новую государственную услугу. Сейчас работаем над порядком, стандартом ее оказания и включения в перечень государственных услуг. Понятно, что это дорогая услуга. Одно дело — раз в неделю прийти на два часа, купить продукты купить и совсем другое — целый день находиться рядом и полностью ухаживать, — прокомментировала агентству «Башинформ» Ленара Иванова. — Мы говорим здесь только об участниках и инвалидах войны, у которых есть в этом потребность. Таких на сегодняшний день насчитывается 69 человек».
Как сообщало агентство «Башинформ», в самое ближайшее время в городах и районах Башкирии ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также блокадников Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей будет бесплатно возить Яндекс.Такси.

В общей сложности это 1345 человек. Каждый из них сможет четыре раза в месяц бесплатно воспользоваться услугами Яндекс.Такси. Лимит одной поездки составит 250 рублей.

Теги: ветераны, социальные услуги
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