Радий Хабиров поздравил участников спортивного праздника «Новогодние семейные игры-2020»

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня глава Башкортостана посетил уфимский Центр образования № 159. Радий Хабиров побывал на спортивном празднике «Новогодние семейные игры-2020».

Городской этап республиканского фестиваля проходит в 124 школах Уфы для учащихся 1-4 классов и их родителей. Всего же заявки на участие в играх подали более тысячи школ. Финальные соревнования проекта, организованного при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», состоятся 18 января на базе стадиона «Динамо».

«Я очень рад быть сегодня вместе с вами на этом фестивале, который называется «Новогодние семейные игры». В республике в нём принимают участие более 60 тысяч семей. Это такая большая история, — отметил глава республики. — Хочу поблагодарить вас всех за то, что приняли решение участвовать в этом спортивном мероприятии. В любом случае это делается для вас, для наших семей, чтобы ваши дети росли здоровыми. Поздравляю вас с Новым годом! Будьте здоровы и счастливы! Мир вашим домам!».

Также сегодня Радий Хабиров посетил уличные площадки﻿﻿ праздничных семейных мероприятий в Октябрьском районе столицы.

В период новогодних праздников в столице Башкортостана проходит большое количество культурно-развлекательных мероприятий для всей семьи. Подробно ознакомиться с их расписанием можно на страничке﻿ календаря «Новогодняя Уфа».