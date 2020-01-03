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3 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе Радий Хабиров побывал на площадках праздничных семейных мероприятий

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

3 января глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Уфе посетил площадки праздничных семейных мероприятий в Октябрьском районе столицы.

На площади перед городским Дворцом спорта руководитель региона осмотрел ледовый городок. Здесь установили 27-метровую ель, привезенную из Нуримановского района республики, скульптурные композиции и детские аттракционы, открыли каток и хоккейную площадку.

Радий Хабиров пообщался с уфимцами, поздравил их с новогодними праздниками и пожелал хорошо отдохнуть во время каникул, сообщили в пресс-службе главы РБ.

Теги: новогодние праздники, Радий Хабиров
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