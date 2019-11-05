В Башкирии продолжаются водолазные поиски пропавших мужчины и двух его сыновей

Фото: Управление гражданской защиты г.Уфа





Фото: Управление гражданской защиты г.Уфа

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе продолжаются водолазные поиски пропавших мужчины и двух его сыновей.

Сегодня специалисты Управления гражданской защиты, Госкомитета РБ по ЧС, Уфимского ПСО МЧС России, а также их коллеги из Нижнего Новгорода исследовали ямы и свалы в акватории реки Уфы в районе микрорайона Сипайлово, деревни Тужиловки, Трамплина. Также для поиска под водой используется сонар (гидролокатор).

Пока поиски безрезультатны. Завтра спасатели продолжат работы ниже по течению Уфимки от СНТ «Зелёный мыс». Планируется также обследование акватории реки Белой.

Всего водолазы с начала поисков обследовали 47 000 кв.м. речного дна, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

37-летний уфимец Артем Мазов и двое его детей — пятилетний Вячеслав и восьмилетний Илья пропали 26 октября.На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы обнаружили автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. Следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке.