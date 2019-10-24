Фото: пресс-служба главы РБ Глава Башкирии: «На научные проекты в сфере религиоведения и теологии выделят гранты» Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» 23 октября глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на пленарном заседании XII Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века». Как сообщалось ранее, конференция собрала более 400 участников — видных религиозных деятелей со всего мира, учёных-теологов, экспертов в области образования и социальной политики, представителей общественных организаций.

«Башкортостан, как и вся наша страна, является общим домом для представителей многих народов и вероисповеданий. Российскую нацию объединяет общее прошлое, настоящее и будущее. Со времен Екатерины II наш край является официальным центром российского ислама. Здесь формировались богатые традиции подготовки мусульманской интеллигенции России. Мусульмане всегда были надёжной опорой Отечества», — сказал Радий Хабиров.

Он подчеркнул, что необходимо беречь и укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие, развивать государственно-конфессиональное сотрудничество, в том числе в образовательной сфере.

«И сегодня Башкортостан – признанный исторический и современный центр российского ислама. Центральное духовное управление мусульман России вместе с Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан объединяют усилия для сохранения традиций, вечных ценностей, воспитания патриотизма и веротерпимости, — подчеркнул глава республики. — Мы с вами должны эффективно противостоять проявлениям религиозного экстремизма, беречь от любых угроз межконфессиональный мир и согласие. Не дать их расшатать извне или изнутри. Традиции добрососедства, взаимного уважения и веротерпимости всегда были сильной стороной нашего края. И то, что абсолютное большинство жителей Башкортостана разделяют такие убеждения, подтверждает крепость этих традиций».

Радий Хабиров заявил, что для поддержки научно-просветительских проектов в сфере религиоведения и теологии в Башкортостане будут выделяться специальные гранты.

«Хочу сказать, что мы в Правительстве республики пересматриваем грантовую политику. Я попросил, чтобы часть грантов была направлена на научные проекты в сфере религиоведения и теологии. Мы закрепим это решение. Для нас всех это будет хорошим толчком к изучению истинного и настоящего».

По данным пресс-службы главы РБ, в работе пленарного заседания приняли участие представители исламских образовательных и религиозных организаций из Египта, Иордании, Ирака, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Беларуси, а также руководители духовных управлений мусульман из более чем 20 субъектов России.