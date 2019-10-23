Уфа объединила более 400 представителей мусульманского духовенства разных стран

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Фото: автор

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе с 23 по 24 октября проходит XII международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века». Мероприятие приурочено к 30-летию открытия первого в постсоветском пространстве мусульманского медресе при Центральном духовном управлении мусульман России имени Ризаэтдина Фахретдина. Столица Башкортостана стала центром притяжения более 400 участников, как из регионов России, так и иностранных государств.

Конференция началась с торжественного вручения дипломов выпускникам Российского исламского университета ЦДУМ России. Верховный муфтий Талгат Таджуддин поздравил студентов с завершением учебы.

«Сегодня 168 студентов завершают учебу. За последние годы более 1500 студентов стали выпускниками университета и служат в наших общинах имамами. Но учеба на этом не заканчивается. Перед вами и служение Всевышнему создателю, нашей истинной вере, Отчизне, людям, народу, — обратился к присутствующим Талгат Сафа Таджуддин. — Немало трудностей будет и есть в нашей жизни. Но тот, кто с честью и совестью, искренностью будет исполнять свой священный долг, среди всех этих проблем и трудностей, несомненно, пойдет по истинному пути».

Мероприятие продолжилось пленарной частью, где гостей приветствовали глава Башкоростана Радий Хабиров и руководители религиозных конфессий. Затем прозвучали пленарные доклады участников большого семинара.

Проректор Кыргызского исламского университета (Бишкек, Республика Кыргызстан), член Совета улемов Марс Ибраев поблагодарил организаторов конференции за приглашение.

«Я приехал в столицу Башкортостана на конференцию от имени ректора, от имени председателя Совета улемов. Мы долгие годы тесно сотрудничаем с исламским университетом в Башкирии. Наша миссия – укрепить наше тесное сотрудничество в сфере религиозного образования и деятельности. Мы уже отправили пять студентов учиться в Башкирию, и ждем преподавателей из Башкирии, которые пройдут практику в Кыргызстане. Мы работаем над укреплением братских связей между народами Башкортостана и Кыргызстана, потому что у нас схожи язык и обычаи. Надо восстановить братство между нашими народами: территориально мы находимся далеко друг от друга, но в душе, в сердце – мы единый тюркоязычный мусульманский народ, — сказал проректор. — Для меня честь участвовать в конференции, набраться здесь опыта для себя и для нашего народа, в частности, университета, и поделиться им с собратьями».

Он добавил, что университеты Башкортостана и Кыргызстана официально сотрудничают, и в рамках этого взаимодействия обмен студентами увеличится.

Главный имам Карагандинской области Республики Казахстан Омирзак Казкенулы Беккожа подчеркнул значимость события для развития исламского образования.

«В Уфе проходит знаменательное событие, посвященное религиозному образованию, идеалам и ценностям ислама. От имени Верховного муфтия Казахстана Серикбая кажы Оразы, искренне благодарю Верховного муфтия Талгат Сафа Таджуддина за приглашение. Это важная конференция, где обсуждается дальнейшее развитие исламского образования, как его распространять, как преподнести ислам миру в истинном виде. К сожалению, ислам могут преподносить с другого ракурса — на грани экстремизма. Но это не так. Ислам – самая миролюбивая религия», — отметил главный имам Карагандинской области.

По его словам, Казахстан и Башкортостан связывает длительная история.

«Так как в степях Казахстана, в свое время, не было исламского учреждения образования, казахская интеллигенция в разные годы обучалась именно в Башкирии, в медресе «Галия». Именно это медресе было центром обучения казахской молодежи в начале XX века — патриотов своей родины, поэтов и писателей. И сейчас уроженцы Казахстана получают образование в Российском исламском университете при ЦДУМ, — сказал главный имам Карагандинской области. — Россия и Казахстан – соседние страны, живут в содружестве. И, дай Аллах, чтобы это укреплялось во всех сферах деятельности. А религия в этой части играет важную роль, так как духовное братство — это фундамент для развития всех отраслей».

Руководитель Отдела международных связей управления мусульман Узбекистана Мухаммад Акмальхан Шакиров напомнил о братских связях между мусульманами двух стран.

«Братские связи между мусульманами наших стран имеют длинную историю. Действительно, традиции, культура и религия наших народов — одинаковы, а их жизнь взаимосвязана. Наши отношения дружбы и взаимного сотрудничества можно увидеть также в том, что многие видные российские улемы прошли обучение в Бухарских медресе и после возвращения на родину они передавали знания своим ученикам, – сказал он и добавил, что в Узбекистане сейчас происходят кардинальные изменения во всех сферах, в том числе в религиозной. — В бывшее советское время в Узбекистане было 84 мечети. На сегодняшний день количество мечетей превысило 2000, и продолжает увеличивается. В прошлом году было введено в эксплуатацию около 20 новых мечетей. Регулярно проводятся курсы повышения квалификации имамов. В них предоставляется информация по наиболее важным вопросам кираата, фикха, акиды, тафсира и других предметов. За последние два года были созданы Международная исламская академия и два высших религиозных учебных заведения».

Рамадан Криницкий

В работе конференции принял участие заместитель муфтия Литвы. В своем докладе он сообщил, что ислам признан одной из девяти традиционных религий в Литве.

Стоит отметить, что исторически мусульманские общины Литвы, а также Белоруссии структурно входили в состав Духовного управления мусульман европейской части и Сибири, правопреемником которого сейчас является Центральное Духовное управление мусульман России. При этом мусульманами Литвы и Белоруссии всегда исповедовался ислам суннитского толка ханафитского мазхаба, являющийся традиционным для постсоветского пространства. Но в последние десятилетия были практически утрачены контакты между мусульманскими организациями Литвы и Белоруссии с ЦДУМ России.

Между тем, участие в международной конференции высоких представителей мусульманского духовенства Литвы, а также подписание соглашения о сотрудничестве между мусульманским религиозным объединением Белоруссии с Российским исламским университетом ЦДУМ в рамках подготовки к конференции свидетельствуют о возрождении двусторонних контактов в религиозной сфере, а также формируют условия для развития отношений в сфере исламского образования.

В течение двух дней участников конференции ждет насыщенная программа мероприятий, где на секционных заседаниях будут обсуждаться такие темы, как «Идеалы и ценности ислама: убеждения, канон, этика, экономика, право, история, культура, искусство», «Современный опыт зарубежных стран в сфере исламского и теологического образования», «Исламское просвещение: прошлое и настоящее», «Перспективы развития духовного образования», «Социальное партнерство в сохранении межнационального согласия и укреплении духовного единства».

Международная встреча завершится принятием итоговых документов.