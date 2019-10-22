Фото: Соцсети В Башкирии неизвестные выбросили в лес мешок с котятами Фото: Соцсети

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке в лесу недалеко от Строймаша случайные прохожие набрели на мешок, из которого доносилось мяуканье. Очевидцы развязали мешок и увидели двух котят: один белый, другой — серый.

Неравнодушные горожане забрали котят, обогрели и накормили. Теперь усатым ищут хозяев. По предварительным данным, белый котенок уже нашел свой дом.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о вопиющем случае расправы над животными в том же Строймаше. Тогда в одном из зданий нашли 11 погибших щенков и их маму.