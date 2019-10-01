Фото: соцсети Мэр Стерлитамака о расправе над животными: «Многое указывает на то, что щенки были убиты» Фото: соцсети

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов прокомментировал факт жестокой расправы над собакой и ее щенками. На своей странице в соцсети мэр города заявил, что «не спустит этот случай на тормозах».

«Зоозащитники обнаружили в подвале одного из зданий Строймаша 11 погибших щенят, многое указывает на то, что щенки были убиты. Сейчас по данному происшествию работает полиция. Ведутся следственные действия. После того, как следователи разберутся, виновные обязательно будут наказаны. Мы не спустим этот случай на тормозах. Наша задача сделать так, чтобы подобное не повторялось!», — написал глава города.

Он попросил всех с пониманием отнестись к ситуации и заранее не обвинять школьников, подозреваемых в расправе над животными.

«Дайте возможность следствию разобраться и поставить точку в этом деле, — добавил Владимир Куликов. — В наших силах не допускать подобных ситуаций! Именно мы, взрослые, являемся примером для детей. Пожалуйста, не забывайте, что животные — наши меньшие братья. И будьте человечными! В том числе и по отношению друг к другу».

Как сообщало агентство «Башинформ», в стерлитамакском поселке Строймаш на прошлой неделе произошла жестокая расправа над бездомной собакой и ее двухнедельными щенками. Случай получил широкую огласку в соцсетях и СМИ. Местные жители создали петицию, чтобы максимально обратить внимание властей и правоохранителей на случившееся.