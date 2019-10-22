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22 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфу вновь сковали многокилометровые пробки

ОБЩЕСТВО
Фото: Яндекс. Пробки

Уфу вновь сковали многокилометровые пробки Фото: Яндекс. Пробки

УФА, 22 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе утром 22 октября наблюдаются многокилометровые пробки. По данным «Яндекс. Пробки» (на 08.50 часов – прим. ред.), затруднения на дорогах возникли по улицам: Пугачева, Сочинской, Степана Кувыкина, Габдуллы Амантая, Софьи Перовской, Бакалинской, имени Города Галле, Пархоменко, Степана Халтурина, Рихарда Зорге, 50 лет СССР, Юрия Гагарина, Маршала Жукова, Уфимском шоссе, Цюрупы, Заки Валиди, при въезде в город – на Бельском мосту, на спуске по улице Армавирской, частично – по проспектам Октября и Салавата Юлаева.

Сервис фиксирует в городе более десяти ДТП. Не исключено, что автоаварии могли спровоцировать заторы, а также «зарядивший» с ночи дождь.

Накануне вечером столица республики также встала в восьмибалльных пробках.

Теги: пробки
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