Уфа встала в восьмибалльных пробках
Уфа встала в восьмибалльных пробках Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 21 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
Вечером в понедельник, 21 октября, столица Башкирии встала в восьмибалльных пробках. Затруднения движения наблюдаются на десятках улицы Уфы. В частности, Карла Маркса, Пушкина, Советской, Заки Валиди, Октябрьской революции, Коммунистической, Кирова, Цюрупы, Мингажева, начало проспекта Октября Зорге, Галле, Комсомольская.
Мелких ДТП, согласно сервису «Яндекс. Пробки» в городе практически нет. Не исключено, что спровоцировать заторы в центре Уфы мог непродолжительный дождь.