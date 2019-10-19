Владимир Путин: Мустай Карим был выдающимся поэтом, человеком мощного, щедрого дарования

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Уфе продолжаются праздничные мероприятия в честь 100 – летнего юбилея народного поэта Башкортостана Мустая Карима. В Конгресс-холле «Торатау» в эти минуты проходит торжественный вечер и прием. Перед началом его участникам советник президента России Владимир Толстой зачитал приветственную телеграмму Владимира Путина.

Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием со дня рождения Мустая Карима. Мустай Карим был выдающимся поэтом, писателем, драматургом, видным общественным деятелем и просветителем, человеком мощного, щедрого дарования. Его вдохновенное творчество, проникнутое искренней, сыновней любовью к родной Башкирии, землякам, их самобытным традициям и обычаям, утверждало идеалы мира, добра и справедливости, великую ценность единства нашего многонационального Отечества.

Наследие Мустая Карима оказало огромное влияние на современников, стало настоящим явлением в литературе, важной, неотъемлемой частью нашего богатейшего исторического, культурного, духовного достояния.

Уверен, торжественные мероприятия, посвящённые памяти поэта, объединят в Уфе многочисленных почитателей его таланта, послужат сбережению замечательных традиций национальных литератур России. Желаю вам всего наилучшего.

Владимир Путин».