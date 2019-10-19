Владимир Путин: Мустай Карим был выдающимся поэтом, человеком мощного, щедрого дарования
УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
В Уфе продолжаются праздничные мероприятия в честь 100 – летнего юбилея народного поэта Башкортостана Мустая Карима. В Конгресс-холле «Торатау» в эти минуты проходит торжественный вечер и прием. Перед началом его участникам советник президента России Владимир Толстой зачитал приветственную телеграмму Владимира Путина.
«Дорогие друзья!В эти минуты участники торжеств смотрят документальный фильм Саиды Медведевой «Мустай». Агентство «Башинформ» сообщало, что премьера фильма состоялась 12 октября в Москве в Малом театре.
Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием со дня рождения Мустая Карима. Мустай Карим был выдающимся поэтом, писателем, драматургом, видным общественным деятелем и просветителем, человеком мощного, щедрого дарования. Его вдохновенное творчество, проникнутое искренней, сыновней любовью к родной Башкирии, землякам, их самобытным традициям и обычаям, утверждало идеалы мира, добра и справедливости, великую ценность единства нашего многонационального Отечества.
Наследие Мустая Карима оказало огромное влияние на современников, стало настоящим явлением в литературе, важной, неотъемлемой частью нашего богатейшего исторического, культурного, духовного достояния.
Уверен, торжественные мероприятия, посвящённые памяти поэта, объединят в Уфе многочисленных почитателей его таланта, послужат сбережению замечательных традиций национальных литератур России. Желаю вам всего наилучшего.
Владимир Путин».
«Это фильм про человека, совесть, любовь, стыд, счастье, достоинство. Он о тех смыслах, которые, к сожалению, уходят из жизни, — рассказала перед премьерным показом продюсер фильма Саида Медведева. — Мы цитируем Мустая, читаем его произведения, говорим о нем, по его повести создан фильм «Сестрёнка» и, я считаю, что это духовный прорыв для нашего времени».