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Владимир Путин: Мустай Карим был выдающимся поэтом, человеком мощного, щедрого дарования

ПОЛИТИКА

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Уфе продолжаются праздничные мероприятия в честь 100 – летнего юбилея народного поэта Башкортостана Мустая Карима. В Конгресс-холле «Торатау» в эти минуты проходит торжественный вечер и прием. Перед началом его участникам советник президента России Владимир Толстой зачитал приветственную телеграмму Владимира Путина.

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием со дня рождения Мустая Карима. Мустай Карим был выдающимся поэтом, писателем, драматургом, видным общественным деятелем и просветителем, человеком мощного, щедрого дарования. Его вдохновенное творчество, проникнутое искренней, сыновней любовью к родной Башкирии, землякам, их самобытным традициям и обычаям, утверждало идеалы мира, добра и справедливости, великую ценность единства нашего многонационального Отечества.

Наследие Мустая Карима оказало огромное влияние на современников, стало настоящим явлением в литературе, важной, неотъемлемой частью нашего богатейшего исторического, культурного, духовного достояния.

Уверен, торжественные мероприятия, посвящённые памяти поэта, объединят в Уфе многочисленных почитателей его таланта, послужат сбережению замечательных традиций национальных литератур России. Желаю вам всего наилучшего.

Владимир Путин».

В эти минуты участники торжеств смотрят документальный фильм Саиды Медведевой «Мустай». Агентство «Башинформ» сообщало, что премьера фильма состоялась 12 октября в Москве в Малом театре.
«Это фильм про человека, совесть, любовь, стыд, счастье, достоинство. Он о тех смыслах, которые, к сожалению, уходят из жизни, — рассказала перед премьерным показом продюсер фильма Саида Медведева. — Мы цитируем Мустая, читаем его произведения, говорим о нем, по его повести создан фильм «Сестрёнка» и, я считаю, что это духовный прорыв для нашего времени».

Теги: Мустай Карим, Владимир Путин
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