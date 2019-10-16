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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Айнур Биргалин: У ДУМ Башкирии много совместных социальных проектов с РПЦ и раввинатом

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Айнур Биргалин: У ДУМ Башкирии много совместных социальных проектов с РПЦ и раввинатом Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Духовное управление мусульман Башкортостана будет продолжать тот курс, который был взят полгода назад и идти вперед стабильным, эволюционным путем. Об этом агентству «Башинформ» сразу после своего избрания на VIII съезде ДУМ республики рассказал его председатель Айнур Биргалин. По его словам, изменения в устав религиозной организации, которые были приняты сегодня, возлагают большие полномочия на президиум Духовного управления мусульман. Основные решения теперь будут приниматься коллегиально и в совещательном порядке.

«Если посмотреть, то нет никаких проблем между людьми и нет негативных моментов, конфликтов и разговоров между конфессиями. Духовное управление мусульман Башкортостана совместно с Русской православной церковью и Главным раввинатом ведут большую работу по сохранению межнациональной и межконфессиональной стабильности, которой всегда славилась наша республика. В наших планах также много совместных социальных проектов», — отметил председатель Духовного управления мусульман Башкортостана.

Теги: ДУМ РБ
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