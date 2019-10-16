В Уфе на 8 съезде Духовного управления мусульман Башкортостана избран новый председатель

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в Уфе прошел VIII отчетно-перевыборный съезд Духовного управления мусульман Башкортостана (ДУМ РБ). В его работе приняли участие 152 делегата — представители мусульманского духовенства из всех районов и городов республики. Основным вопросом повестки дня стало избрание председателя ДУМ Башкортостана. Съезд большинством голосов избрал Айнура Биргалина на пост председателя-муфтия Духовного управления мусульман Башкортостана. До этого Биргалин возглавлял ДУМ в роли исполняющего обязанности руководителя управления.

Делегаты съезда внесли и изменения в устав. Они расширяют полномочия духовенства на местах, создают механизмы представительства мнения мусульман в ходе определения стратегии и практической деятельности духовного управления. Расширены функции и президиума ДУМ РБ. Создаётся Совет улемов и Совет аксакалов. Согласно уставу ДУМ РБ, председатель Духовного управления избирается на пять лет.

В работе съезда также приняли участие председатель ДУМ России, муфтий-шейх Равиль Гайнутдин, его первый заместитель Рушан-хазрат Аббясов, ректор Московского Исламского института Дамир Мухетдинов, заместитель председателя Госсобрания республики Эльвира Аиткулова и представители администрации главы Башкортостана.

Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин в рамках своего визита встретился с председателем Государственного Собрания – Курултая РБ Константином Толкачевым и руководителем администрации главы республики Александром Сидякиным. В ходе встречи обсуждались вопросы межконфессионального сотрудничества, перспективы развития системы исламского образования.

«Башкортостан характеризуется очень высокой степенью толерантности. Все религии и конфессии живут здесь в мире и согласии. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы доброжелательные взаимоотношения различных этносов сохранялись и дальше, чтобы каждый мог реализовать своё право на свободу вероисповедания», – отметил Константин Толкачев.

«И, конечно же, в нашей многонациональной республике крайне важно, чтобы подготовка и проведение съезда носили организованный характер. Для этого были созданы все условия», – добавил Александр Сидякин.

«Многонациональный и многорелигиозный народ Башкортостана живёт большой семьёй, в которой нет межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Республика – прекрасный пример стабильного, развивающегося региона, – подчеркнул Равиль Гайнутдин. – Поэтому для всей мусульманской уммы опыт республики очень ценен. И сегодня в условиях глобализационных процессов мы должны показать наши достижения и успехи по сохранению духовных, нравственных ценностей всему мусульманскому миру. Мы смогли сохранить культуру и традиции наших народов, это наше богатство, наше достояние».

По словам Александра Сидякина, ключевой принцип, на основе которого в регионе принимаются важнейшие решения, – это диалог с жителями. Этот тезис регулярно звучит в устах главы Башкортостана Радия Хабирова.Председатель Совета муфтиев России высоко оценил проводимую в Башкортостане работу по сохранению взаимопонимания и уважения между конфессиями и народами.